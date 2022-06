EZB: Internationale Rolle des Euro 2021 stabil

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die internationale Rolle des Euro ist nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) im vergangenen Jahr stabil geblieben. Wie die EZB in ihrem jährlich erscheinenden Bericht mitteilte, stieg der Anteil des Euro an den weltweiten Devisenreserven um 0,5 Prozentpunkte auf 20,6 Prozent, der Anteil des Euro an den internationalen Anleiheemissionen um fast 3 Prozentpunkte auf 24,6 Prozent, und auch sein Anteil an den ausstehenden internationalen Krediten und Einlagen nahm deutlich zu.

Dagegen ging der Anteil des Euro an der Abwicklung von Devisengeschäften und an der Netto-Auslieferung von Banknoten zurück, während der Anteil am Umlauf internationaler Schuldverschreibungen sowie an der Fakturierung von Einfuhren und Ausfuhren von und nach außerhalb des Euroraums weitgehend stabil blieb. Insgesamt war der Euro laut EZB mit einem Anteil von 19 Prozent nach dem US-Dollar erneut die international am zweitmeisten genutzte Währung.

"Nach der Pandemie hat der Euroraum eine der stärksten Erholungen in seiner Geschichte erlebt, auch dank der umfangreichen finanz- und geldpolitischen Unterstützung", schrieb EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Vorwort des Berichts. Jetzt gebe es eine steigende globale Inflation, die durch höhere Energiekosten, Versorgungsengpässe und eine sich normalisierende Nachfrage im Zuge des Wiederaufschwungs der Volkswirtschaften ausgelöst werde. "Alles in allem haben diese Entwicklungen jedoch nicht zu einer signifikanten Veränderung der internationalen Rolle des Euro geführt", so Lagarde.

Laut EZB wird die internationale Rolle des Euro künftig in erster Linie durch eine vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion, darunter eine weiter entwickelte Kapitalmarktunion, und eine solide Wirtschaftspolitik bestimmt werden. Die EU will die internationale Rolle des Euro - auch aus Gründen einer strategischen Autonomie - gegenüber dem US-Dollar stärken.