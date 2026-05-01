DAX25.326 +0,6%Est506.098 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 -2,1%Nas26.656 +1,2%Bitcoin65.139 ±-0,0%Euro1,1644 +0,1%Öl96,69 -2,6%Gold4.488 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- SK hynix knackt Billionenmarke -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Infineon, Micron, Siemens Healthiners, Samsung im Fokus
Top News
Starke Wochenbilanz: Infineon-Aktie schießt in nur einer Woche um über 18 Prozent nach oben - die Gründe Starke Wochenbilanz: Infineon-Aktie schießt in nur einer Woche um über 18 Prozent nach oben - die Gründe
Gewinne in Frankfurt : DAX klettert wieder Richtung Rekordhoch - Iran-Verhandlungen stützen Gewinne in Frankfurt : DAX klettert wieder Richtung Rekordhoch - Iran-Verhandlungen stützen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EZB: Iran-Krieg harte Probe für Finanzmärkte

27.05.26 10:07 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Teuerung, weniger Wirtschaftswachstum - der Iran-Krieg wird zum Stresstest für Banken und Unternehmen im Euroraum. "Der aktuelle Schock bei der Energieversorgung birgt Aufwärtsrisiken für die Inflation und Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum", fasst EZB-Vizepräsident Luis de Guindos Ergebnisse des jüngsten Finanzstabilitätsberichts der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen.

"Er könnte zudem die Marktvolatilität erhöhen und die Schuldendienstfähigkeit beeinträchtigen, da die Finanzierungskosten in einem Umfeld mit schwächerem Wirtschaftswachstum steigen."

Bis ins Jahr 2026 hinein hätten sich das globale Finanzsystem und die Realwirtschaft trotz einer Reihe von Schocks als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen, hält die Notenbank fest. Der Krieg im Nahen Osten stelle diese Widerstandsfähigkeit auf die Probe. "Die akuten geoökonomischen Spannungen werden durch die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich des globalen Handels und der internationalen Zusammenarbeit noch verstärkt", schreibt die EZB.

Sorgenvoller Blick auf Privat-Credit-Markt

Mit Sorge beobachtet die EZB die oft intransparente Kreditvergabe durch Nichtbanken. Zwar dürfte der Privat-Credit-Markt für sich genommen nach Einschätzung der Notenbank derzeit keine Gefahr für die Finanzstabilität im Euroraum darstellen. Undurchsichtigkeit, Konzentration sowie das Potenzial für Ausstrahlungseffekte des privaten Kreditmarktes gäben jedoch "Anlass zur Sorge".

Die EZB warnt: "Eine plötzliche Kehrtwende der Marktstimmung könnte dazu führen, dass sich finanzielle Spannungen auf breitere Märkte ausweiten und erhebliche Bewertungsverluste verursachen." In den USA hatten im ersten Quartal Privatanleger vermehrt Geld aus Private-Debt-Fonds abgezogen./ben/DP/jsl