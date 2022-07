EZB könnte Banken Extra-Gewinne aus TLTRO streichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft laut einem Bericht der Financial Times, wie sie verhindern kann, dass die Banken durch die während der Pandemie aufgelegten extrem billigen EZB-Kredite zusätzliche Gewinne in Milliardenhöhe erzielen, wenn sie Ende des Monats mit der Anhebung der Zinsen beginnt.

Die EZB hat den Banken in dieser Zeit subventionierte Kredite über 2,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um eine Kreditklemme während der Covid-19-Krise abzuwenden. Dazu hatte sie die Bedingungen ihrer gezielten Langfristtender (TLTRO) zusätzlich vergünstigt. Analysten zufolge werden steigende Zinssätze Banken jedoch zusätzliche Einnahmen von bis zu 24 Milliarden Euro bescheren. Hunderte von Banken wären dann in der Lage, eine zusätzliche Marge zu verdienen, indem sie die Kredite einfach wieder bei der Zentralbank einlegen.

Wie die FT unter Berufung auf drei informierte Personen berichtet, wird der EZB-Rat darüber diskutieren, wie er dies einschränken könnte. Sie sagten, dass es für die EZB politisch inakzeptabel wäre, den Banken einen vom Steuerzahler finanzierten Gewinn zukommen zu lassen, während die Kreditkosten für Haushalte und Unternehmen steigen und die meisten kommerziellen Kreditgeber Boni an ihre Mitarbeiter zahlen und Dividenden an die Anleger ausschütten.

Morgan Stanley schätzte, dass die Banken zwischen 4 und 24 Milliarden Euro an zusätzlichen Gewinnen erzielen könnten, wenn sie die billigen EZB-Kredite ab dem letzten Monat bis zum Ende des Programms im Dezember 2024 bei der Zentralbank anlegen, was zum Teil davon abhängt, wie schnell die Zinsen in den kommenden Monaten steigen.

Die EZB will ihren Einlagensatz am 21. Juli auf minus 0,25 Prozent anheben, und im September ist eine größere Anhebung wahrscheinlich, die den Zinssatz zum ersten Mal in einem Jahrzehnt über die Nulllinie bringen könnte - gefolgt von weiteren Anhebungen, falls die Inflation hoch bleibt.

Die EZB verteidigte ihre billigen Kredite mit den Worten: "Ohne sie hätte die Pandemie die Realwirtschaft viel härter getroffen". Sie lehnte es ab, sich dazu zu äußern, wie sie verhindern könnte, dass die Banken die oben beschriebenen Extra-Gewinne erzielen. Der EZB-Rat könnte die Bedingungen der Kredite ändern, um die Chancen der Banken auf eine automatische Rendite zu verringern, so wie er diese nach Beginn der Pandemie im Jahr 2020 attraktiver gemacht hat.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, die EZB schätze den Gesamtgewinn für die Banken auf fast die Hälfte des von Morgan Stanley geschätzten Höchstwerts. Fabio Iannò, Senior Credit Officer bei Moody's, sagte, dass die europäischen Banken ihre Kredite wahrscheinlich so lange wie möglich behalten werden, weil es sich um kostenloses Geld handelt". Er sagte voraus, dass der Großteil der EZB-Liquidität nicht zur Finanzierung von Krediten verwendet, sondern bei der Zentralbank deponiert werden würde.

Auf dem Höhepunkt im Juni 2020, als Kredite im Wert von 1,3 Milliarden Euro vergeben wurden, beantragten mehr als 740 Banken diese Kredite, aber die Gesamtzahl der Teilnehmer an dem Programm ist nicht öffentlich zugänglich. Französische Kreditgeber waren die größten Nutzer der billigen Liquidität mit einem Engagement von fast 500 Milliarden Euro im April, gefolgt von Banken in Italien und Deutschland.

"Dieser Handel war für uns recht profitabel", sagte der Finanzchef einer europäischen Bank. "Es war für die Banken schwierig, laut darüber zu sprechen - man will nicht sagen, dass man als Bank von der Pandemie profitiert hat."

July 04, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)