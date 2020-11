EZB könnte pauschales Ausschüttungsverbot aufheben - Zeitung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Empfehlung an alle Banken des Euroraums, keine Dividenden zu zahlen und von Aktienrückkäufen abzusehen, am Jahresende aufheben. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf einen "leitenden Mitarbeiter" der EZB. Zuvor hatte der scheidende EZB-Direktor Yves Mersch der FT gesagt, die EZB könne Ausschüttungsverbote rechtlich nur für einzelne Institute erzwingen.

Allerdings fände er es überraschend, wenn Banken eine andauernde Unterstützung der Regulierungsbehörden verlangten und das so frei gewordene Eigenkapital an ihre Aktionäre ausschütten. "Ich denke, wir sollten sehr zurückhaltend mit einer Rückkehr zu Ausschüttungsquoten sein, die wir vor der Krise gesehen haben", sagte er. Eine Rolle bei der Ausschüttung könne auch der Zuschnitt der internen Modelle sein, die die Banken bei der Berechnung ihrer Risikoaktiva verwendeten.

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte bei der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts, bei der Entscheidung über das Ausschüttungsverbot würden die makroökonomischen Projektionen ein Element sein.

