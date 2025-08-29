DAX24.146 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Juli etwas verstärkt

28.08.25 10:14 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Juli etwas beschleunigt. Nach einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 2,8 (Juni: 2,7) Prozent. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Kreditvergabe um 5 Milliarden Euro, nachdem sie im Vormonat um 28 Milliarden Euro zugelegt hatte.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum stieg mit einer Jahresrate von 2,1 (2,0) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 2,7 (2,7) Prozent zu, die an den Staat stieg um 0,6 (0,1) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,4 (2,2) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 2,4 (2,2) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 4,6 (4,6) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Juli mit einer Jahresrate von 3,4 (3,3) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 3,6 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 5,0 (4,6) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 04:15 ET (08:15 GMT)