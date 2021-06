EZB/Lagarde: Diskutieren gemeinsame Folgen einzelner Strategiepunkte

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat offenbar die Diskussion der einzelnen Punkte der Strategiedebatte abgeschlossen und befasst sich nun mit ihrer Integration in die neue geldpolitische Strategie. "Da alle in den Seminaren behandelten Themen in hohem Maße voneinander abhängig sind, werden sich die verbleibenden Diskussionen auf die Ableitung ihrer gemeinsamen Implikationen für die geldpolitische Strategie konzentrieren", sagte Lagarde in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Der Rat habe während der Klausurtagung (am Wochenende) gute Fortschritte gemacht und werde das Ergebnis der Strategieüberprüfung nach der formellen Beschlussfassung bekannt geben.

Lagarde hatte kürzlich gesagt, sie hoffe, dass dies in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein werde. Analysten vermuten, dass die EZB spätestens Ende Jahres über die Zukunft des Pandemiekaufprogramms PEPP entscheiden und bis dahin ihre geldpolitische Strategie aktualisiert haben will.

Zu den am Wochenende diskutierten Themen gehörten unter anderem die Definition und Messung von Preisstabilität, der zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation.

