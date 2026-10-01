EZB/Lagarde: Frankreichs Lage ernst - aber keine Finanzkrise

01.10.26 07:42 Uhr

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , betrachtet die Lage der Staatsfinanzen Frankreichs als ernst, sieht aber keine Finanzkrise wie 2008 oder 2011 im Anzug. In einem Interview mit La Croix sagte Lagarde auf die Frage, ob Frankreich der "kranke Mann Europas" sei, antwortete sie, sie wolle keinen Kommentar zu einzelnen Ländern abgeben, fügte aber hinzu: "Wenn die Schulden nahe an 120 des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen und kein Kurs erkennbar ist, sie unter Kontrolle zu bringen, ist das eine ernste Angelegenheit."

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Dies gelte umso mehr, als die Staaten mit einem erheblichen privaten Finanzierungsbedarf konkurrieren, der insbesondere mit künstlicher Intelligenz zusammenhänge. "Gleichwohl schreiben wir nicht das Jahr 2008 oder 2011" fügte sie hinzu.

Das europäische Finanzsystem sei weitaus robuster. Sie habe miterlebt, wie Griechenland, Portugal, Irland und Zypern sehr schmerzhafte Krisen überstanden, ihre Staatsfinanzen saniert und das Vertrauen wiederhergestellt hätten. Diese Länder seien seitdem zum Wachstum zurückgekehrt, oft auf überdurchschnittlichem Niveau.

Von diesen Ländern könne Frankreich lernen, dass es eines glaubwürdigen Pfades, einer gemeinsamen Entschlossenheit und Reformen bedürfe, um das Vertrauen wiederherzustellen. "Der administrative und regulatorische Rahmen muss vereinfacht, Arbeitsmarktreformen müssen weiter verfolgt und das Rententhema muss angegangen werden", sagte die EZB-Präsidentin.

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Auf die Frage nach einem möglichen Ausscheiden aus der EZB vor dem Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027 sagte Lagarde: "Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, einige Monate vor Ablauf meiner Amtszeit auszuscheiden, aber ich habe nichts Konkretes angekündigt. Eines jedoch ist sicher: Ich werde auch 2027 noch hier sein. Sollte ich also vorzeitig gehen, wird es sich nur um wenige Monate handeln."

Kontakt zum Autor: Hans.Bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

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October 01, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)