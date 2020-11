EZB/Lagarde: Negativzins und Staffelzins sehr wirksam

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich positiv zur geldpolitischen Wirksamkeit des negativen Einlagenzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) geäußert. Lagarde sagt in ihrer Anhörung als Vorsitzende des Systemrisikorats ESRB im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments: "Aus Sicht der EZB haben wir generell positive Erfahrungen mit Negativzinsen. Ich glaube, die Art, in der wir unser Mandat unter Nutzung dieser Negativzinsen erfüllt haben, hat ihre Effektivität gezeigt." Auch die im September vergangenen Jahres eingeführte Staffelung des Einlagenzinses habe sich als effektiv erwiesen.

Die meisten Analysten erwarten, dass der EZB-Rat am 10. Dezember keine weitere Senkung des Einlagenzinses (gegenwärtig minus 0,50 Prozent) beschließen wird. Ausgeschlossen ist das aber nicht. EZB-Präsidentin Lagarde hatte in ihrer EP-Anhörung am Morgen gesagt: "Alle Optionen liegen auf dem Tisch."

Bankenvertreter haben wiederholt eine Abschaffung des negativen Einlagenzinses gefordert. Sie hoffen, dass im Falle einer weiteren Senkung ein größerer Anteil der Überschusseinlagen von diesem Zins freigestellt wird.

