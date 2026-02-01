DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -4,6%Nas23.100 ±-0,0%Bitcoin56.121 -3,0%Euro1,1893 ±-0,0%Öl69,72 +0,9%Gold5.093 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EZB/Lagarde rät zur Schaffung eines europäischen "Safe Asset" - Agentur

11.02.26 17:05 Uhr

DOW JONES--Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den EU-Staats- und Regierungschefs eine Liste dringender Aufgaben zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas übermittelt. Wie diese unter Berufung auf einen "Insider" berichtet, spricht sie sich in einem am Mittwoch übermittelten Dokument dafür aus, dass EU-Kommission und EU-Staaten ein hochliquides, europaweites "Safe Asset" auflegen - eine besonders ausfallsichere Form der Anleihe. Diese solle das Angebot an hochwertigen Sicherheiten erhöhen und gleichzeitig sicherstellen, dass angemessene Anreize für eine umsichtige Finanzpolitik gewahrt blieben.

Wer­bung

Lagarde skizzierte in der Dringlichkeitsliste demnach Aufgaben zur Schaffung einer Spar- und Investitionsunion, zur Realisierung des digitalen Euro, zur Vertiefung des Binnenmarktes, zur Förderung von Innovationen und zur Stärkung des institutionellen Kernrahmens der EU.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 11:06 ET (16:06 GMT)