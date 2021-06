EZB/Lagarde sieht Chance grüner Kapitalmarktunion im Euroraum

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Euroraum ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde besonders gut für den Aufbau einer grünen Kapitalmarktunion geeignet. In einer Rede beim Brussels Economic Forum 2021 nannte Lagarde drei Argumente für ihre These.

1. Kapitalmärkte sind besonders gut geeignet, um Finanzierungen in zukunftsorientierte Sektoren wie grüne und digitale Sektoren zu lenken. "Obwohl Banken eine wichtige Rolle spielen, sind die Kapitalmärkte besser in der Lage, Projekte mit einem definierten Zweck zu finanzieren und den Investoren direkt die Wirkung zu ermöglichen, die sie erreichen wollen", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext. Kapitalmärkte könnten innovativere Investitionsvehikel anbieten. Und seien sind besser in der Lage, Kleinanleger zur Unterstützung solcher Aktivitäten zu bewegen.

2. "Europa ist der bevorzugte Standort für die weltweite Emission grüner Anleihen - rund 60 Prozent aller grünen, vorrangigen unbesicherten Anleihen, die im Jahr 2020 ausgegeben wurden, stammen von hier", sagte Lagarde. Der Markt wachse rasant, das ausstehende Volumen der in der EU emittierten grünen Anleihen habe sich seit 2015 fast verachtfacht. Darüber hinaus habe der Euro die Führung als globale Währung für grüne Finanzierungen übernommen. Im vergangenen Jahr sei etwa die Hälfte aller weltweit emittierten grünen Anleihen in Euro ausgegeben worden.

3. Die grüne Kapitalmarktunion ist ein Bereich, in dem Europa das Potenzial habe, schnelle Fortschritte zu machen, da sie nicht mit den gleichen Herausforderungen verbunden ist wie konventionelle Kapitalmärkte. Die EU-Kommission arbeitet an der Vollendung einer vollständigen Kapitalmarktunion, aber das wird Zeit brauchen, zum Teil, weil sich die Kapitalmärkte auf nationaler Ebene entwickelt haben. Sie müssen zunächst geöffnet und harmonisiert werden. Lagarde: "Aber der Markt für grüne Anleihen steht nicht vor denselben Hindernissen. Tatsächlich hat er bereits eine größere paneuropäische Dimension erreicht als der konventionelle Anleihenmarkt."

