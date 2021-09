EZB/Lagarde: Ursachen hoher Inflation überwiegend vorübergehend

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, ist weiterhin davon überzeugt, dass der aktuelle Inflationsanstieg überwiegend vorübergehende Ursachen hat. "Wenn man sich die Ursachen ansieht, dann hat das zum großen Teil mit den Energiepreisen zu tun", sagte Lagarde in einem Interview mit CNBC. Wenn man ein Jahr zurückblicke, seien die Preise ganz unten gewesen. "Sie sind natürlich gestiegen, und die Differenz erklärt einen großen Teil der Inflation, die die Menschen leider im Moment erleben", sagte sie.

Das Gleiche gilt laut Lagarde für einige Auswirkungen der Mehrwertsteuer, die gesenkt wurde, um die Wirtschaft anzukurbeln. "Vor allem in Deutschland ist die Mehrwertsteuer jetzt wieder eingeführt worden. Das ist also ein weiterer Basiseffekt, wenn Sie so wollen, der das derzeitige Preisniveau erklärt", so Lagarde. Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale sieht die EZB-Präsidentin derzeit nicht. "Wir haben immer noch über eine Million mehr Arbeitslose als vor der Pandemie", sagte sie.

