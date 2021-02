EZB/Lane: Auf irgendeiner Ebene wird alles in Erwägung gezogen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--In der Europäischen Zentralbank (EZB) finden nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane auf akademischer Ebene Diskussionen über den Ankauf von Aktien und Bankanleihen statt. "Bei der EZB und im Eurosystem gibt es viele hervorragende Ökonomen, deshalb wird auf irgendeiner Ebene alles in Erwägung gezogen", sagte Lane der Süddeutschen Zeitung auf die Frage, ob der Kauf solcher Vermögenswerte eine Option für die EZB sei.

Lane wies zugleich darauf hin, dass solche Maßnahmen nicht Teil des aktuellen Instrumentariums seien. "Aktiv eingesetzt wird eine Kombination von Instrumenten: Leitzinsen, Anleihekäufe, gezielte Refinanzierungsgeschäfte und unsere Forward Guidance", sagte er.

Die EZB prüft derzeit ihre geldpolitische Strategie, wobei nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde "jeder Stein umgedreht werden soll". Grund ist, dass die EZB ihr Inflationsziel von knapp 2 Prozent schon lange verfehlt. Deshalb will die Zentralbank nicht nur die Messgrößen von Inflation und Inflationserwartungen, sondern auch die Wirksamkeit ihrer Instrumente analysieren.

Aus der Finanzindustrie und von akademischer Seite gibt es dazu immer wieder Vorschläge. So sagte etwa in der vergangenen Woche Reza Moghadam, ehemaliger Leiter der Europa-Abteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und derzeit Berater von Morgan Stanley, in einer Diskussion des Think Tanks Bruegel, die Strategieprüfung sollte der EZB die Instrumente in die Hand geben, mit denen sie ein Überschießen der Inflation erreichen könne.

"Die EZB sollte sich dazu bekennen, Wertpapiere zu kaufen, die sie bisher nicht gekauft hat", sagte er. Das bedeute nicht, dass sie es auch gleich tun müsse, fügte er hinzu. Er forderte die EZB zudem auf, "kreativer an der Nullzinsgrenze zu sein". "Der digitale Euro bietet diese Möglichkeit, wenn sich die Bargeldnutzung verringert", sagte er.

Unicredit-Chefvolkswirt Erik Nielsen riet der EZB dagegen in der gleichen Veranstaltung, zuzugeben, dass sie nicht in der Lage sei, ihr Inflationsziel bei vertretbaren Kosten alleine zu erreichen. Francesco Papadia vom Think Tank Bruegel schlug der EZB vor, Inflationsderivate zu kaufen.

