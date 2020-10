EZB/Lane betont Schädlichkeit von Deflation

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat die Schädlichkeit dauerhaft sinkender Preise betont. In der ersten Zuhörveranstaltung der EZB ("The ECB Listens") sagte er auf die Frage nach der Bedeutung von Preisstabilität: "Sie merken, wenn es keine Preisstabilität gibt." In den 1970er und 1980er Jahren, vor der Einführung des Euro, seien die Inflationsraten sehr viel höher als aktuell gewesen, was ein Problem für Unternehmen, Haushalte und Regierungen gewesen sei.

Andererseits sei es eine Lehre aus jahrhundertelangen Erfahrungen - besonders aus dem 19. Jahrhundert, aber auch aus der jüngeren Vergangenheit -, dass sinkende Preise die Stabilität gefährdeten. "Sie sind destabilisierend für das Management von Investitionen, für das Management des Konsums, für das Management des Finanzsystems", sagte Lane.

Seit 2003 beinhalte die geldpolitische Strategie der EZB, dass eine Inflation von unter, aber nahe 2 Prozent angestrebt werde. "Teil der Prüfung unserer Strategie ist, ob das der beste Ausdruck für das ist, was wir erreichen wollen", sagte Lane. Der "Geist" dieser Definition werde im Großen und Ganzen bleiben. "Eine steigende Inflation ist eine schlechte Idee, dauerhaft sinkende Preise sind eine sehr schlechte Idee", sagte er.

