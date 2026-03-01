EZB/Lane scherzt über "Randomisierung" des geldpolitischen Statements

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat im Scherz die Möglichkeit angedeutet, Investoren die sekundenschnelle KI-basierte Analyse geldpolitischer Statements der Europäischen Zentralbank (EZB) zu erschweren. "Ich bin schon manchmal versucht, das geldpolitische Statement zu randomisieren", sagte er zum Abschluss einer Konferenz in Frankfurt, bei der unter anderem zum Einsatz von Large Language Modells (LLM) bei der Analyse der Zentralbankkommunikation diskutiert wurde.

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Geldpolitische Statements - nicht nur der EZB - sind in der Regel sehr standardisiert und unterscheiden sich oft kaum von denen der vorherigen Beratungen. KI-Modelle sind in der Lage, geringste Veränderungen in Millisekunden zu erkennen. Eine Randomisierung könnte bedeuten, dass die EZB andere, aber gleichbedeutende Worte verwendet, den Satzbau umstellt oder Füllwörter verwendet.

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March 24, 2026 12:21 ET (16:21 GMT)