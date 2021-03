EZB/Lane: Zweites Quartal von gegenläufigen Trends geprägt

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft des Euroraums steht nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane am Beginn des zweiten Quartals vor gegenläufigen Trends. "Die beunruhigende Nachricht ist, dass die Infektionszahlen hoch bleiben und steigen", sagte Lane in einem CNBC-Interview. Auf der anderen Seite werde es im zweiten Quartal in den Monaten April, Mai und Juni viele Impfungen geben. "Es wird also über diese drei Monate einen Wettlauf geben zwischen Impfungen und anderen medizinischen Fortschritten und den kurzfristigen Bemühungen, das Virus unter Kontrolle zu halten", sagte Lane.

