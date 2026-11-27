DOW JONES--Die Inflationserwartungen der Konsumenten im Euroraum sind im Oktober weiter gestiegen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Konsumentenumfrage mitteilte, erwarteten die Konsumenten für die nächsten zwölf Monate einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,5 (September-Umfrage: 3,1) Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren erhöhten sich auf 3,0 (2,9) Prozent, während sie auf Sicht von fünf Jahren bei 2,5 Prozent blieben.

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Die Konsumenten rechneten damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten nur noch um 0,6 (1,1) Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten blieb bei 3,7 Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 (1,5) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 11,0 (11,3) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

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November 27, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)