EZB-Mitglied Enria: Verbindliche Umsetzung Basel 3 wichtiger als pünktliche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, ist im Großen und Ganzen zufrieden mit den Vorschlägen der EU-Kommission zur Umsetzung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 in europäisches Recht. Bei einer Konferenz der finnischen Bankenaufsicht sagte Enria zudem, dass die Europäer eine weniger strikte Begrenzung des Einsatzes interner Modelle bei der Messung von Risikoaktiva bevorzugt hätten, dies nun aber akzeptieren müssten.

"Ich muss zugeben, dass der Vorschlag der Kommission etwas weniger termingerecht ist, als wir gewollt hatten", sagte Enria. Im Zweifelsfall sei ihm eine verbindliche Umsetzung des Regelwerks aber wichtiger als eine pünktliche. Die EU-Kommission will, dass die Banken erst 2025 mit der schrittweisen Umsetzung beginnen, ursprünglich war 2023 ins Auge gefasst worden.

Die EU-Kommission hatte am Mittwoch beschlossen, einem Vorschlag des Baseler Ausschusses zu folgen, und die Möglichkeit der Banken zum Kleinrechnen ihrer Risikoaktiva deutlich zu begrenzen. Die mit internen Modellen berechneten Risikoaktiva müssen demnach mindestens 72,5 Prozent der mit einem sogenannten Standardansatz berechneten Aktiva entsprechen. Diese Begrenzung wird Output Floor genannt.

Die deutsche Kreditwirtschaft war gegen diesen Punkt der Eigenkapitalrichtlinie Sturm gelaufen, was aber ohne Erfolg blieb. Enria sagte, wären die europäischen Aufseher "Könige in ihrem eigenen Königreich", dann wäre diese Begrenzung bei den internen Modellen nicht so strikt ausgefallen. "Es war klar, dass die Nutzung interner Modelle international als Problem gesehen wurde", sagte Enria. Der Output Flor sei in den Verhandlungen "eine rote Linie" gewesen. "Da müssen wir jetzt durch."

Die europäischen Bankenaufseher rechnen laut Enria damit, dass die Eigenkapitalausstattung der Banken nach dem Ende des Ausschüttungsverbots sinken wird. Bisher lägen die von den Instituten angekündigten Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe im Rahmen der Erwartungen der EZB.

November 02, 2021 05:20 ET (09:20 GMT)