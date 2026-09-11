EZB/Moulin sieht Frankreichs Wirtschaft in Besorgnis erregendem Zustand

11.09.26 09:54 Uhr

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Emmanuel Moulin hat die wirtschaftliche Lage des Landes als besorgniserregend bezeichnet und Regierung sowie Parlament zum Handeln gegen das Haushaltsdefizit aufgefordert. "Ich würde nicht sagen, dass Frankreich in Gefahr ist, aber es befindet sich in einer besorgniserregenden und unbefriedigenden Situation", sagte der Gouverneur der Banque de im Sender RTL Radio, wie Bloomberg berichtet. "Es gibt heute Anlass zur Sorge, weil Dinge geregelt werden müssen, insbesondere die öffentlichen Finanzen und das Haushaltsdefizit."

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Während die Wirtschaft im Euroraum ein anhaltendes Wirtschaftswachstum verzeichnet, hinkt Frankreich hinterher. Angesichts einer schwachen Konsumnachfrage und sinkender Investitionen senkte das nationale Statistikamt Insee am Donnerstag seine Wachstumsprognose für 2026 von 0,7 Prozent auf 0,4 Prozent. Es wird erwartet, dass die Regierung im Laufe des Freitags ihre aktualisierten Schätzungen für das Bruttoinlandsprodukt vorlegt.

Die Renditedifferenz französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen stieg Anfang dieser Woche auf über 90 Basispunkte, den höchsten Stand seit der europäischen Schuldenkrise. "Die Zinsen steigen, die Zinslast nimmt zu, und wir werden bald im 2028 oder 2029 rund 100 Milliarden Euro zahlen müssen", sagte Moulin mit Blick auf den jährlichen Betrag, den Frankreich für seinen Schuldendienst aufwenden muss.

Der linksgerichtete Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Melenchon hat vorgeschlagen, den konsolidierten Haushalt durch den Erlass der von der Banque de France und der EZB gehaltenen Staatsanleihen zu entlasten. Während diese Idee die politische Debatte im Wahlkampf bislang stark dominiert, hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde das Konzept als rechtlich unmöglich und "finanziell gefährlich" zurückgewiesen. Moulin betonte, dass ein Erlass der Schulden einem Versuch gleichkäme, die Eurozone zu verlassen. "Das ist eine Lösung, die illegal, gefährlich und nutzlos ist", sagte er.

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DJG/hab/cbr

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September 11, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)