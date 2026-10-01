DAX 25.074 -0,5%ESt50 6.217 -0,8%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,29 +1,7%Nas 26.858 -0,0%Bitcoin 74.091 +0,4%Euro 1,1294 -0,3%Öl 101,0 -2,5%Gold 4.158 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EZB/Nagel: TPI wird nur aus geldpolitischen Gründen eingesetzt

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihr Transmission Protection Instrument (TPI) nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel nicht einsetzen, weil ihr die Differenz zwischen den Anleiherenditen eines Landes und denen eines anderen Landes (Spread) zu hoch erscheint. "Das Mandat des EZB-Rats ist glasklar Preisstabilität, und alle Instrumente... haben nur einen Zweck: Es muss am Ende mit der Umsetzung der Geldpolitik zu tun haben", sagte Nagel bei einer Veranstaltung des Official Monetary and Financial Institutions Forum (Omfif). Die EZB habe auch verschiedene andere Instrumente, aber die hätten niemals etwas mit der Höhe von Spreads zu tun. Einen Kommentar zu den Spreads französischer Staatsanleihen lehnte Nagel ab.

Werbung

Kontakt zum Autor: Hans.Bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.