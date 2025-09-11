DAX23.649 -0,7%ESt505.352 -0,2%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.542 +0,1%Nas21.841 +0,2%Bitcoin95.997 +0,8%Euro1,1742 -0,2%Öl67,05 +1,2%Gold3.662 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen fester erwartet -- ASML bestätigt Milliarden-Deal mit KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Jefferies die Aktie MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Jefferies die Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

EZB/Nagel warnt vor Risiken der KI-Nutzung

09.09.25 15:04 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Bundesbank setzt nach den Worten ihres Präsidenten Joachim Nagel Künstliche Intelligenz (KI) auch bei der Vorbereitung geldpolitischer Entscheidungen ein. Wie Nagel bei einer Konferenz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sagte, ist sie sich dabei des Risikos verzerrter Ergebnisse bewusst. "Wir machen uns diese Technologien zu eigen, aber wir müssen auch wachsam bleiben. KI ist nicht ohne Risiken", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext.

Wer­bung

Themen wie Datenschutz, Cybersicherheit und ethische Erwägungen müssten mit Sorgfalt behandelt werden. Folgende Fragen stellen sich dabei nach Nagels Aussage: "Wie stellen wir sicher, dass die Ergebnisse von KI-Systemen transparent und nachvollziehbar sind? Wie verhindern wir unbeabsichtigte Folgen, verzerrte Ergebnisse aufgrund des Trainings und der Herkunft von KI-Systemen oder die Entstehung neuer systemischer Schwachstellen?"

Nagel zufolge können KI-gestützte Modelle der Zentralbank dabei helfen, die komplexen Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen Variablen besser zu verstehen und geldpolitische Maßnahmen feinabzustimmen. Sie unterstützten die Experten, ersetzten diese aber nicht. "KI ist ein mächtiges Werkzeug, kein Entscheidungsträger", sagte Nagel.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 09:05 ET (13:05 GMT)