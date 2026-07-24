DAX 24.943 +0,7%ESt50 6.251 +0,7%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,58 +0,7%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.366 +0,4%Euro 1,1383 +0,0%Öl 97,7 -3,0%Gold 4.058 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EZB: Ökonomen lassen Inflationsprognosen weitgehend unverändert

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
148.65 EUR -0.65 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
323.65 EUR 1.65 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
282.90 EUR 0.55 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
183.66 EUR 1.86 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
170.56 EUR -2.06 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
182.70 EUR 2.70 EUR 1.5 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
114.76 EUR -0.06 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
338.50 EUR 2.60 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
182.34 EUR -0.78 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
138.38 EUR 1.64 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
371.60 EUR -1.00 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
38.49 EUR -0.56 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
82.06 EUR 0.12 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,711.65 USD -506.93 USD -0.97 %
News | Analysen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation im Euroraum weitgehend unverändert gelassen, aber ihre Kerninflationsprognose für 2026 angehoben und ihre Wachstumsprognosen gesenkt. Laut dem aktuellen Survey of Professional Forecasters prognostizieren die Experten für 2026 einen Anstieg der Verbraucherpreise von 2,7 (Mai-Umfrage: 2,7) Prozent. Für 2027 und 2028 werden Raten von 2,2 (2,1) und 2,0 (2,0) Prozent erwartet.

Werbung

Die Kerninflationsprognosen liegen jetzt bei 2,4 (2,2), 2,2 (2,2) und 2,1 (2,1) Prozent. Langfristig werden sowohl die Inflation als auch die Kerninflation bei 2,0 (2,0) Prozent gesehen.

Für 2026 bis 2028 erwarten die Ökonomen nun einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 (1,0), 1,2 (1,3) und 1,3 (1,3) Prozent. Langfristig wird das Wachstum jetzt bei 1,2 (1,3) Prozent gesehen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)