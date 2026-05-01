EZB: Ökonomen sehen Inflation 2026 bei 2,7%

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation im Euroraum in den nächsten beiden Jahren angehoben und zugleich ihre Wachstumsprognosen etwas gesenkt. Laut dem aktuellen Survey of Professional Forecasters prognostizieren die Experten für 2026 einen Anstieg der Verbraucherpreise von 2,7 (1,8 (Januar-Prognose: 1,8). Für 2027 und 2028 werden Raten von 2,1 (2,0) und 2,0 (2,1) Prozent erwartet.

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Die Kerninflationsprognosen liegen jetzt bei 2,2 (2,0) und 2,2 (2,0) und 2,1 (2,0) Prozent. Langfristig werden sowohl die Inflation als auch die Kerninflation bei 2,0 (2,0) Prozent gesehen.

Für 2026 bis 2028 erwarten die Ökonomen nun einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,0 (1,2), 1,3 (1,4) und 1,3 (1,3) Prozent. Auch langfristig wird das Wachstum bei 1,3 (1,3) Prozent gesehen.

Indirekte Effekte und Zweitrundeneffekte infolge des Nahostkonflikts werden nach Meinung der Analysten voraussichtlich begrenzt bleiben, wie die relativ geringen Auswirkungen auf die Basisszenarien für die Kerninflation und die Lohnwachstumsprognosen nahelegen. Die Prognostiker gehen zudem davon aus, dass diese Effekte relativ kurzlebig sein und sich auf die Jahre 2026 und 2027 konzentrieren werden.

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Die Auswirkung des Krieges im Nahen Osten auf die Kerninflation belaufen sich den Berichten nach auf etwa 0,2 Prozentpunkte im Jahr 2026, wobei einige positive, aber geringfügige Effekte bis ins Jahr 2028 fortbestehen könnten. Der Effekt auf das Lohnwachstum wurde als noch begrenzter (rund 0,1 Prozentpunkt) eingeschätzt, wobei dieser im Jahr 2027 etwas deutlicher hervortreten dürfte.

Es wurde davon ausgegangen, dass diese Effekte langlebiger sind als im Fall der Gesamtinflation, bei der qualitative Antworten eine ausgeprägtere, aber schneller abklingende Reaktion vermuten ließen. Die Befragten gaben zudem an, dass der Krieg hauptsächlich als Aufwärtsrisiko sowohl für die Inflation als auch für das Lohnwachstum angesehen wird.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)