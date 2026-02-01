EZB: Ökonomen sehen Inflation 2028 bei 2,1 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten Professional Forecasters haben ihre Prognosen für die Inflation im Euroraum in den nächsten beiden Jahren unverändert gelassen und erwarten für 2028 einen leichten Anstieg der Teuerung. Laut dem aktuellen Survey of Professional Forecasters prognostizieren die Experten für 2026 einen Anstieg der Verbraucherpreise von 1,8 (Oktober-Prognose: 1,8). Für 2027 und 2028 werden Raten von 2,0 (2,0) und 2,1 Prozent erwartet.

Die Kerninflationsprognosen liegen jetzt bei 2,0 (2,0) und 2,0 (2,0) und 2,0 Prozent. Langfristig werden die Inflation bei 2,0 (2,0) und die Kerninflation bei ebenfalls 2,0 (2,0) Prozent gesehen.

Für 2026 bis 2028 erwarten die Ökonomen nun einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 (1,1), 1,4 (1,4) und 1,3 Prozent. Auch langfristig wird das Wachstum bei 1,3 (1,3) Prozent gesehen.

