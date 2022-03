EZB: Output Floor nur auf höchster Konsolidierungsebene anwenden

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Plus -- US-Börsen etwas höher erwartet -- freenet verdient weniger -- Vitesco geht vorsichtig ins Jahr -- NIO mit roten Zahlen -- Eckert & Ziegler, SAP im Fokus

J&J und Legend Biotech kommen Zulassung von zellbasierter Krebstherapie in der EU näher. In Deutschland bereits 1,4 Millionen Novavax-Impfdosen ausgeliefert. ABB will Aktien für Milliardenbetrag zurückkaufen. BP mit hohem Investment in britische Ladeinfrastruktur. Russland liefert weiter Gas in großem Umfang nach Europa.