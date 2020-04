EZB/Panetta: Kosten der Corona-Krise weit in Zukunft schieben

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Fabio Panetta hat sich dafür ausgesprochen, die finanziellen Kosten der Corona-Krise möglichst weit in die Zukunft zu verschieben. In einem Beitrag für das Magazin Politico schrieb Panetta: "Ziel der Fiskalpolitik muss es sein, die finanziellen Kosten der Krise weit - sehr weit - in die Zukunft zu verschieben. Schulden mit sehr langen Laufzeiten werden mit der Zeit tragfähiger, wenn die Wachstumsraten die Zinsraten übersteigen."

Panetta sprach sich in seinem Beitrag nicht explizit für Corona-Bonds aus, sondern verwies auf verschiedene Optionen, die die Politiker derzeit diskutierten. "Diese schließen eine ernsthafte Nutzung der Möglichkeiten zum Borgen und Ausgeben über den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ein und die Schaffung einer neuen Fazilität zur Finanzierung des Wiederaufbaus", schrieb er.

Laut Panetta würde ein höheres Emissionsvolumen von Staatsanleihen für höhere Wachstumsraten in der Zukunft sorgen und darüber hinaus bei der Umsetzung der Ankaufprogramme der Europäischen Zentralbank (EZB) helfen.

Panetta zufolge muss die fiskalische Antwort des Euroraums auf die Krise drei Prinzipien folgen: Sie sollte der Größe des Schocks entsprechen, sie sollte nicht die Fragmentierung verstärken, die durch unterschiedliche fiskalische Ausgangspositionen entstanden ist und sie sollte nicht die Wettbewerbsbedingungen innerhalb des Binnenmarktes verzerren. "Firmen mit tragfähigem Geschäftsmodell sollten der Krise widerstehen können, unabhängig davon, wo im Euroraum sie angesiedelt sind."

Diesen Anforderungen wird die Fiskalpolitik des Euroraums als Ganzes laut Panetta bisher nicht gerecht. Er wies darauf hin, dass die stärksten finanziellen Reaktionen bisher von den am wenigsten stark betroffenen Ländern gekommen seien und die schwächsten von den am stärksten betroffenen Ländern.

