DAX24.098 +0,6%Est505.831 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +0,7%Nas24.558 -0,5%Bitcoin65.382 +0,8%Euro1,1708 +0,3%Öl114,1 -6,2%Gold4.623 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX über 24.000-Punkte -- Wall Street uneins -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
RTL-Aktie mit optischem Kursrutsch am Donnerstag - Warum sich Anleger nicht sorgen müssen RTL-Aktie mit optischem Kursrutsch am Donnerstag - Warum sich Anleger nicht sorgen müssen
Vincorion-Aktie schießt nach Quartalszahlen auf neues Allzeithoch Vincorion-Aktie schießt nach Quartalszahlen auf neues Allzeithoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EZB-Präsidentin Lagarde hält Tür für Zinserhöhung im Juni offen

30.04.26 15:44 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die EZB hat die Tür für eine Zinssenkung auf der kommenden Zinssitzung im Juni offen gehalten. Bereits auf der aktuellen Sitzung sei die Möglichkeit einer Zinserhöhung "eingehend diskutiert worden", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Donnerstag im Anschluss an die geldpolitischen Beschüsse.

Wegen der Folgen des Iran-Kriegs mit einem starken Anstieg der Energiepreise und einer deutlich erhöhten Inflation bestehe eine "solche Unsicherheit", dass wir die Frage einer Zinserhöhung "auf unserer nächsten geldpolitischen Sitzung erneut prüfen müssen", sagte Lagarde. Allerdings machte die Notenbankpräsidentin deutlich, dass die EZB bisher noch keine Zweitrundeneffekte feststellen konnte. Das sind verzögerte Preiserhöhungen von Unternehmen als Reaktion auf vorangegangene Kostensteigerungen durch die gestiegenen Energiepreise.

Zuvor hatte die Notenbank die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Der für den Markt wichtigen Einlagensatz verharrte damit weiter auf 2,0 Prozent./jkr/jsl/he