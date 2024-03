EZB-Präsidentin Lagarde: Noch nicht zuversichtlich genug bei Inflation

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) macht laut Präsidentin Christine Lagarde Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation in der Eurozone . "Was die Inflation angeht, es gibt Disinflation und wir machen Fortschritte", sagte Lagarde am Donnerstag nach der Zinssitzung der EZB in Frankfurt. Der EZB-Rat sei mithin zuversichtlicher, aber noch nicht zuversichtlich genug, um geldpolitisch zu reagieren.

Man benötige mehr Daten und Indizien, dass die Inflation weiter zurückgehe, erklärte Lagarde. Zur nächsten Zinssitzung im April wisse man etwas mehr, zur übernächsten im Juni wisse man deutlich mehr. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Analysten und Anleger fragen sich, wann die EZB angesichts rückläufiger Inflationsraten und schwächelndem Wachstum ihre Geldpolitik lockert. An den Märkten wird gegenwärtig am ehesten für Juni mit einer ersten Zinssenkung gerechnet./bgf/jkr/jha/