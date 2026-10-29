DAX 25.922 +0,8%ESt50 6.178 +0,2%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,66 -0,3%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.824 -1,3%Euro 1,1144 -0,1%Öl 113,9 -1,2%Gold 4.027 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 27. Februar 2027 zurück

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, wird ihr Amt vor dem Ende ihrer turnusmäßigen Amtszeit aufgeben. Wie die EZB mitteilte, hat Lagarde den EZB-Rat und den Vorsitzendes des Rats der Finanzminister, António Costa, darüber informiert, dass sie am 27. Februar 2027 zurücktreten wird. Normalerweise hätte Lagarde ihr Amt bis Ende Oktober 2027 ausüben sollen. Die Neubesetzung ihres Postens werde nach einem Nominierungsprozess der Rat der Finanzminister vornehmen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.

Werbung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.