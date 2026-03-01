DAX23.577 -1,6%Est505.761 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 -0,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.040 -0,3%Euro1,1597 -0,1%Öl91,55 +0,2%Gold5.187 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Softbanks PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
SPI-Wert Roche-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Roche Aktionären eine Freude SPI-Wert Roche-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Roche Aktionären eine Freude
Stoxx Europe 50-Papier Roche-Aktie: Über diese Dividende können sich Roche-Aktionäre freuen Stoxx Europe 50-Papier Roche-Aktie: Über diese Dividende können sich Roche-Aktionäre freuen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

EZB-Ratsmitglied sieht schnellere Zinserhöhung als bisher gedacht

11.03.26 09:17 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Kazimir, sieht wegen der Folgen des Kriegs im Nahen Osten die Möglichkeit einer schnelleren Zinserhöhung als bisher gedacht. "Ich würde sagen, eine Reaktion der EZB ist möglicherweise näher als viele denken", sagte der Präsident der Notenbank der Slowakei am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Konkret wollte der Notenbanker nicht über den Zeitpunkt einer Zinserhöhung bei den Zinsentscheidungen im April oder Juni spekulieren. "Aber wir werden bereit sein, bei Bedarf zu handeln", versicherte Kazimir.

Wer­bung

Vorerst gilt es aber "Ruhe zu bewahren", sagte der Notenbanker. Die nächste Zinsentscheidung wird die EZB in der kommenden Woche am 19. März bekannt geben. Seit dem vergangenen Sommer hat die Notenbank ihre Leitzinsen nicht mehr verändert. Der für den Markt wichtige Einlagensatz liegt seitdem bei 2,0 Prozent.

Zuvor hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde versichert, alles Notwendige tun, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Es solle sichergestellt werden, dass die Folgen des Kriegs im Nahen Osten keinen Inflationsschub auslösen werden wie zuletzt in den Jahren 2022 und 2023, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Preise nach oben trieb.

"Heute herrscht so viel Unsicherheit, dass ich nicht genau sagen kann, was wir auf der Sitzung am 18. und 19. März beschließen werden", sagte Lagarde beim französischen Fernsehsender France 2. Allerdings machte sie auch deutlich, dass die EZB "keine überstürzte Entscheidung treffen wird", da die Unsicherheit und die Volatilität zu groß seien./jkr/stk