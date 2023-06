EZB-Ratsmitglied Villeroy - Keine übereilten Schlüsse ziehen über Zinsschritte

Paris (Reuters) - Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau warnt vor voreiligen Schlüssen über die nächsten Zinsschritte der Europäischen Zentralbank.

Die an den Finanzmärkten grassierenden Spekulationen darüber, wo der Zinsgipfel der EZB liegen werde, seien übertrieben, sagte Villeroy am Freitag auf einer Konferenz in Paris. "Unsere künftigen Entscheidungen werden von den Daten abhängen, Sitzung für Sitzung", sagte das EZB-Ratsmitglied. "Daher sollte niemand voreilige Schlüsse über unseren Zeitplan oder unseren Leitzins ziehen", sagte er.

Nachdem die EZB am Donnerstag das achte Mal in Folge die Zinsen angehoben hat, wird am Geldmarkt inzwischen darauf gewettet, dass der Schlüsselzins im Euroraum auf über 3,9 Prozent steigen werde. Die EZB hatte die Schlüsselsätze um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, stieg damit auf 3,50 Prozent - das höchste Niveau seit 22 Jahren. Für den Juli stellte EZB-Chefin Christine Lagarde die nächste Anhebung in Aussicht.

Villeroy zufolge hängen die nächsten Schritte der EZB von den Wirtschaftsdaten ab und nicht von den Prognosen. Die jüngsten Daten deuteten daraufhin, dass die bisherigen Zinserhöhungen Wirkung zeigten. Die Anhebungen kämen mit verzögerter Wirkung in der Wirtschaft an und bremsten die Inflation. Daher sei die Zeitspanne, in der die Zinsen hoch blieben, von größerer Bedeutung als ihr tatsächliches Niveau.

