DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.031 -0,6%Nas21.399 +0,6%Bitcoin96.444 +0,9%Euro1,1665 +0,2%Öl67,51 -2,3%Gold3.576 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie höher: Unsicher Zukunft für Sprinter-Produktion in Ludwigsfelde Mercedes-Benz-Aktie höher: Unsicher Zukunft für Sprinter-Produktion in Ludwigsfelde
+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ +40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

EZB-Ratsmitglied Villeroy mahnt Unhabhängigkeit der Fed an

03.09.25 19:56 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Der drohende Verlust der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed ist nach Aussage des EZB-Ratsmitglieds Francois Villeroy de Galhau ein schwerwiegender Rückschlag für Zentralbanken insgesamt und eine Bedrohung der Demokratie. "Der Sieg über die Inflation ist nun gesichert", sagte Villeroy in einer Rede in Wien. "Um diesen Sieg langfristig zu festigen, müssen wir Europäer angesichts der gravierenden Rückschritte der Trump-Regierung die Unabhängigkeit der Zentralbanken verteidigen."

Wer­bung

Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone sank zwischen Mai und Juli auf das Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent, stieg jedoch im August wieder auf 2,1 Prozent an. Im Gegensatz dazu blieb die Inflation in den USA über dem Ziel der Fed.

US-Präsident Trump hatte jüngst angekündigt, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Cook, die vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden ernannt worden war, wehrt sich vor Gericht gegen ihre Entlassung. Trump hatte zuvor monatelang Chairman Jerome Powell kritisiert, weil er sich geweigert hatte, den Leitzins zu senken.

Villeroy, der die französische Notenbank leitet, wies das Argument zurück, dass es undemokratisch sei, die Kontrolle über die Zinssätze vollständig in den Händen nicht gewählter Experten zu belassen. "Im Gegenteil, die Unabhängigkeit wurde durch die Demokratie verliehen, und es ist gefährlich für die Demokratie, diese Unabhängigkeit im Widerspruch zum amerikanischen Recht anzugreifen", sagte er. Er argumentierte auch, dass Unabhängigkeit eine notwendige Voraussetzung für niedrigere Zinsen sei und kein Hindernis.

Wer­bung

"Unabhängigkeit ist kein Hindernis für angemessen niedrige Zinssätze, sondern im Gegenteil eine Voraussetzung dafür, da sie eine langfristige Kontrolle der Inflation ermöglicht", sagte er.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 13:56 ET (17:56 GMT)