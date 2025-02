EZB rechnet für 2025 mit stark abnehmendem Lohnwachstum

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet damit, dass sich das Lohnwachstum im Euroraum im Verlauf des Jahres 2025 stark verlangsamen wird. Wie aus aktuellen Angaben der EZB zum so genannten Wage Tracker hervorgeht, erwartet die EZB, dass die Löhne (einschließlich geglätteter Einmalzahlungen) im ersten Quartal mit einer Jahresrate von 4,9 Prozent steigen werden, im zweiten Quartal um 4,5 Prozent, im dritten Quartal um 2,2 Prozent und im vierten Quartal um 1,5 Prozent. Das Lohnwachstum wäre damit am Ende des Prognosezeitraums wieder so niedrig wie 2021.

Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert die EZB ein Lohnwachstum von 3,3 (2024: 4,7) Prozent.

Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, weil sie entscheidend für die nach wie vor hohe Inflation im Dienstleistungssektor ist. EZB-Offizielle haben gesagt, dass ein Rückgang der Inflation in diesem Sektor Voraussetzung dafür sein dürfte, dass die Gesamtinflation wie von der EZB erwartet im Jahresverlauf 2025 auf 2 Prozent zurückgeht.

Eurostat veröffentlicht am 19. Februar den Arbeitskostenindex für das vierte Quartal 2024.

