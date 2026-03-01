DAX23.588 -1,6%Est505.778 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,8%Nas22.722 +0,1%Bitcoin61.067 +1,4%Euro1,1574 -0,3%Öl92,13 +0,8%Gold5.180 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Greek Organisation of Football Prognostics 765974 Triple Flag Precious Metals A2PYB1
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

EZB/Schnabel: Aktueller Energieschock unterscheidet sich von dem 2022

11.03.26 17:19 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der aktuelle Energiepreisschock unterscheidet sich nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel von dem von 2022 nach der Überfall Russlands auf die Ukraine. In einer Veranstaltung in Frankfurt nannte sie drei Unterschiede: "Ein wichtiger Unterschied ist, dass der Schock damals mehr oder weniger einen gewissen Teil des Gasangebots vom Markt entfernt hat", sagte sie. Jetzt gebe es in dieser Hinsicht einige Unsicherheit. "Die meisten Leute nehmen an, dass dieses Angebot wieder zurückkehren wird", sagte sie.

Wer­bung

Als zweiten Unterschied führte sie die Tatsache auf, dass Europas Energiequellen inzwischen etwas diversifizierter seien. Drittens sei der makroökonomische Hintergrund heute "ziemlich anders", fügte sie hinzu. "Damals hatten wir eine sehr akkommodierende Fiskal- und Geldpolitik und es kam die Öffnung nach der Pandemie, die die Nachfrage stark getrieben hat. Heute sind wir mehr oder weniger neutral", sagte sie.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)