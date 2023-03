EZB/Schnabel: Europas Banken zeigen sich widerstandsfähig

Von Greg Robb

NEW YORK (Dow Jones)--Der europäische Bankensektor ist einem EZB-Direktoriumsmitglied zufolge von den Turbulenzen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank nicht direkt betroffen. Die Auswirkungen auf die Kreditvergabe dürften wahrscheinlich geringer sein als in den USA, erklärte Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, am Mittwoch in einer Diskussion bei der National Association for Business Economics.

"Es sieht so aus, als ob unsere Banken ziemlich widerstandsfähig sind. Insgesamt würde ich sagen, dass wir ein etwas kleineres Problem haben als in den USA", sagte Schnabel.

Die europäischen Banken haben Schnabel zufolge keinen allgemeinen Abfluss von Einlagen zu verzeichnen. "Es gibt eine Menge Analysen, die alle zu dem Schluss kommen, dass die Kapitalisierung einigermaßen gut aussieht, die Liquiditätssituation sieht gut aus", sagte Schnabel. Die EZB werde sich den Nichtbankensektor genau ansehen. Man könne nicht ausschließen, dass die Geschehnisse Auswirkungen auf das Kreditangebot haben. Generell hätten die Ereignisse einen "disinflationären Effekt" auf die Wirtschaft, den die EZB bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müsse. "Ich denke, es ist im Moment völlig offen, wie groß dieser Effekt sein wird", ergänzte Schnabel.

