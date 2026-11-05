DAX 26.616 +0,7%ESt50 6.309 +0,7%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,64 -1,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.412 -0,3%Euro 1,1243 +0,1%Öl 95,3 +0,7%Gold 4.128 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EZB/Schnabel mahnt zu geldpolitischer Flexibilität

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss sich nach Ansicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel in einem zunehmend unberechenbaren Wirtschaftsumfeld maximale Flexibilität bewahren und starre geldpolitische Festlegungen vermeiden. In einer Grundsatzrede zum Ende ihrer Amtszeit betonte Schnabel in Frankfurt, dass sich Notenbanken auf Instrumente konzentrieren sollten, die eine rasche Anpassung ermöglichen. Rückblickend sei etwa die Forward Guidance während der Pandemie zu bindend gewesen; zudem gelte der Leitzins klar als primäres Instrument, da großvolumige Anleihekäufe die Geldpolitik noch lange nach ihrem Ende lockerten und die Handlungsfähigkeit einengten.

Werbung

Gleichzeitig forderte Schnabel einen pragmatischeren Umgang mit makroökonomischen Erschütterungen: Entscheidend für die geldpolitische Reaktion sei nicht primär die Natur eines Schocks - angebots- oder nachfrageseitig -, sondern dessen konkrete Auswirkung auf die projizierte Inflationsentwicklung. Angesichts überlappender Belastungen durch geopolitische Konflikte, Energiepreise und Klimarisiken könnten auch hartnäckige Angebotsschocks Zweitrundeneffekte über Löhne und Erwartungen auslösen, die ein rechtzeitiges und entschlossenes Gegensteuern erfordern.

Zur Sicherung der geldpolitischen Dominanz gegenüber der Fiskal- und Finanzpolitik mahnte die Notenbankerin solide Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten und eine strikte Regulierung an. Zunehmende Staatsverschuldung bei gleichzeitig steigenden Refinanzierungskosten sowie das rasante Wachstum des weniger regulierten Nichtbankensektors bergen die Gefahr finanzieller Verwerfungen. Notenbanken dürften nicht gezwungen werden, zur Marktstabilisierung einzuspringen, wenn dies das eigentliche Ziel der Preisstabilität gefährde.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 03:54 ET (08:54 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.