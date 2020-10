EZB/Schnabel: NPL-Anstieg könnte geldpolit Transmission beeinträchtigen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel genau darauf achten, ob die zu erwartende Zunahme der notleidenden Kredite in den Bilanzen der Euroraum-Banken die Wirksamkeit ihrer Geldpolitik beeinträchtigt. In einer Online-Konferenz der Bankenabwicklungsbehörde SRB (Single Resolution Board) wies Schnabel darauf hin, dass die Gewinne der Euroraum-Banken bereits am Ende des zweiten Quartals aufgrund von Wertminderungen und Rückstellungen praktisch bei null gelegen hätten.

"Wir wissen, dass notleidende Kredite mit mehreren Quartalen Verzögerung auf Rezessionen folgen", sagte Schnabel. Die Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen und die Moratorien verstärkten diese Verzögerung zusätzlich. Schnabel nimmt an, dass der Rückgang der Rendite signifikanter Banken auf 0,01 Prozent am Ende des zweiten Quartals von zuvor 6 Prozent von Wertminderungen und Verlustrückstellungen ausgelöst wurden.

Das zeigt klar die Verletzlichkeit des europäischen Bankensektors und das könnte verstärkt werden durch Kliffeffekte im Zuge des Auslaufens der Unterstützungsmaßnahmen, sagte Schnabel und fügte hinzu: "Wir beobachten sehr genau, ob das zu strengeren Kreditstandards und einer geringeren Kreditvergabe führt, was dann auch die Transmission unserer Geldpolitik beeinträchtigen könnte."

Schnabel warnte zudem vor einer Korrektur an den Finanzmärkten, die sich bisher als bemerkenswert stabil erwiesen hätten: "Angesichts der starken Kompression der Risikoprämien sind die aktuellen Bewertungen natürlich anfällig für eine Neubepreisung", sagte sie.

