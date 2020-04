EZB senkt Qualitätsanforderungen an Repo-Sicherheiten weiter

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt vorübergehend die Qualitätsanforderungen an marktgängige Wertpapiere, die Banken als Sicherheit in Repo-Geschäften einreichen können. Die EZB will weiterhin Papiere und Emittenten akzeptieren, die am 7. April die Anforderungen an Repo-Sicherheiten erfüllten, aber später von Ratingagenturen unter das bisher als Schwelle geltende Niveau von BBB- herabgestuft wurden. Neuer Schwellenwert ist BB. Dieser Bestandsschutz ist bis September 2021 befristet. Am 7. April hatte die EZB eine umfassende Lockerung ihrer Sicherheitenregeln verkündet.

Die EZB will damit dafür sorgen, dass ausreichend Sicherheiten für Repo-Geschäfte vorhanden sind, auch wenn Ratingagenturen die Bonität von Emittenten wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie herabstufen.

"Damit wird sichergestellt, dass Wertpapiere und ihre Emittenten, die zum Zeitpunkt der Lockerung der Sicherheitenrichtlinien (am 7. April) ein Investment Grade Rating hatten, zugangsberechtigt bleiben, auch wenn ihr Rating um zwei Schritte unter den aktuellen Schwellenwert des Eurosystems gefallen ist", heißt es in einer Mitteilung der EZB.

Um in den Genuss dieser Regelung zu kommen, müssen diese Papiere bzw. Emittenten weiterhin alle anderen Anforderungen erfüllen. Diese Regelung gilt auch für die Covered-Bonds-Programme. ABS, für die derzeit ein Mindestrating von A- gilt, müssen künftig eine Note von wenigsten BB+ aufweisen. Die EZB will bei den herabgestuften Papieren Bewertungsabschläge vornehmen, die ihren tatsächlichen Ratings entsprechen.

Nicht-marktgängige Papiere kommen nicht in den Genuss des oben beschriebenen Bestandsschutzes.

Die Regelung tritt in Kraft, wenn das entsprechende Gesetz veröffentlicht wurde. Es gilt bis 21. September, wenn die erste vorzeitige Rückzahlung aus einem langfristigen, gezielten Refinanzierungsgeschäft der dritten Serie (TLTRO3) möglich ist.

Die EZB ist nach eigener Aussage zu weiteren Lockerungsmaßnahmen bereit, sollten diese nötig werden.

