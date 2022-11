EZB setzt Banken Fristen für Berücksichtigung von Klimarisiken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt den Großbanken des Euroraums Fristen für eine angemessene Berücksichtigung ihrer Klima- und Umweltrisiken. Wie die EZB im Ergebnis einer "thematischen Überprüfung" mitteilte, wenden zwar 85 Prozent der Institute auf diesen Gebieten bewährte Praktiken an, doch fehle es ihnen immer noch an ausgefeilteren Methoden und detaillierten Informationen über Klima- und Umweltrisiken. Die EZB befürchtet zudem, dass die Institute nicht in der Lage sind, diese Praktiken auch wirksam umzusetzen. "Infolgedessen unterschätzen die Banken nach wie vor erheblich den Umfang und das Ausmaß solcher Risiken, und fast alle Banken (96 Prozent) haben blinde Flecken bei der Erkennung dieser Risiken", stellt die EZB fest.

Folgende Schritte gibt die EZB den Banken vor:

1. In einem ersten Schritt erwartet die EZB von den Banken, dass sie Klima- und Umweltrisiken angemessen kategorisieren und bis spätestens März 2023 eine umfassende Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Banken vornehmen.

2. Bis spätestens Ende 2023 sollen die Banken Klima- und Umweltrisiken in ihre Unternehmensführung, ihre Strategie und ihr Risikomanagement einbeziehen. Einige Banken haben laut EZB begonnen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu planen und mit ihren Kunden zusammenzuarbeiten. Bei den meisten Banken herrscht demnach jedoch noch eine abwartende Haltung vor. So legten die Institute beispielsweise keine Zwischenziele oder Grenzen für ihre Risikobereitschaft fest, oder sie legten sie so fest, dass die unmittelbaren Auswirkungen auf ihr Geschäft vernachlässigbar seien.

3. Die EZB erwartet, dass die Banken bis Ende 2024 alle verbleibenden aufsichtlichen Erwartungen in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken aus dem Jahr 2020 erfüllen, einschließlich der vollständigen Integration in den internen Kapitaladäquanzprozess (ICAAP) und Stresstests.

Die EZB will die Einhaltung dieser Fristen genau überwachen. Sie hat im Rahmen ihres aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (Srep) verbindliche qualitative Anforderungen an mehr als 30 Banken gestellt. Darüber hinaus wirkten sich die Ergebnisse der 2022 durchgeführten aufsichtlichen Prüfungen von Klima- und Umweltrisiken bei einer kleinen Anzahl von Banken auf ihre Srep-Bewertungen aus. Diese wiederum wirken sich auf ihre Kapitalanforderungen der Säule 2 aus.