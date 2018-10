EZB sieht Wachstumsrisiken als weitgehend ausgewogen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von Präsident Mario Draghi weiterhin optimistisch, dass sich der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung im Euroraum fortsetzen und sich Inflationsdruck langsam aufbauen wird. Draghi sagte in der Pressekonferenz zur Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse: "Die hereingekommenen Informationen bestätigen trotz einer leichten Abschwächung unsere Einschätzung einer anhaltenden und breit angelegten Expansion der Euroraum-Wirtschaft und einer langsam steigenden Inflation." Die Risiken für den Wachstumsausblick könnten noch als weitgehend ausgewogen eingeschätzt werden.

Allerdings behielten die mit einem zunehmenden Protektionismus, mit Anfälligkeiten in Schwellenländern und mit der Finanzmarktvolatilität zusammenhängenden Risiken ihre Prominenz, fügte Draghi hinzu. Damit hat sich die Einschätzung des Rats trotz zuletzt schwacher Stimmungsdaten, trotz des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China und trotz anderer Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens und dem Haushaltsstreit mit Italien kaum verändert.

Volkswirte hatten eine unveränderte Beurteilung der Wachstumsrisiken als eine Voraussetzung dafür bezeichnet, dass die EZB ihre Nettoanleihekäufe tatsächlich wie derzeit geplant am Jahresende einstellt. In seiner geldpolitischen Erklärung hatte der EZB-Rat am Mittag seine Erwartung bekräftigt, dass es so kommen würde. Ein förmlicher Beschluss hierüber ist aber erst bei der Ratssitzung am 13. Dezember zu erwarten. Derzeit erhöhen die Zentralbanken des Eurosystems ihre Anleihebestände noch monatlich um 15 Milliarden Euro.

Der Rat hatte zudem seine Aussage bekräftigt, dass die Zinsen mindestens "über den Sommer 2019" auf dem jetzigen Niveau bleiben dürften und auf jeden Fall so lange, bis die Inflation eine überzeugende Wende in Richtung des mittelfristigen Ziels von knapp 2 Prozent vollzogen habe. Zum Inflationsausblick sagte Draghi: "Die grundlegende Stärke der Wirtschaft stützt unsere Zuversicht, dass sich die Annäherung der Inflation an unseren Zielwert auch dann fortsetzen wird, nachdem wir unsere Nettoanleihekäufe schrittweise beendet haben."

Die Wirtschaft des Euroraums ist im ersten und zweiten Quartal 2018 um je 0,4 Prozent gewachsen. Eine erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des dritten Quartals wird Eurostat am Dienstag nächster Woche veröffentlichen. Laut Unternehmensumfragen könnte sich das Wachstum etwas abgeschwächt haben. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sinkt seit drei Quartalen, was auch für den Index der Wirtschaftsstimmung (Esi) gilt. Im Oktober hat der PMI noch einmal einen regelrechten Satz nach unten gemacht.

Allerdings wird die Fähigkeit der Euroraum-Wirtschaft zu inflationsfreiem Wachstum als recht begrenzt eingeschätzt (rund 0,25 Prozent), so dass der Inflationsdruck auch bei einem geringeren BIP-Wachstum noch zunehmen würde. Zudem wirkt der Ölpreis gegenwärtig inflationstreibend. Der volkswirtschaftliche Stab der EZB wird am 13. Dezember neue Prognosen zu Wachstum und Inflation veröffentlichen. Im September und Juli hatte er seine BIP-Prognosen für 2018 gesenkt. In seiner aktuellen Sitzung lagen dem Rat neue Prognosen der Professional Forecasters vor, die am Freitag (10.00 Uhr) veröffentlicht werden.

Draghi erklärte weiter, dass eine signifikante geldpolitische Unterstützung weiterhin notwendig sei, um mittelfristig für mehr Inflation zu sorgen. "Diese Unterstützung kommt von den bis Jahresende laufenden Nettoanleihekäufen, den beträchtlichen Wertpapierbeständen und den damit zusammenhängenden Reinvestitionen, sowie von unserer Forward Guidance zu den Zinsen", sagte er. Die EZB sei zudem, falls nötig, bereit, alle ihre Instrumente so anzupassen, dass ein nachhaltiger Inflationsanstieg sichergestellt sei.

