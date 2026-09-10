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EZB-Stabsprojektionen zeigen höhere Inflation 2027 und 2028

Vom Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck im Euroraum wird nach dem aktuellen Basisszenario des volkswirtschaftlichen Stabs der Europäischen Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr wie bisher erwartet zunehmen, aber im nächsten und übernächsten Jahr höher ausfallen als bisher angenommen. Wie die EZB mitteilte, rechnet der Stab für 2026 weiterhin mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 Prozent und für 2027 mit 2,5 (Juni-Prognose: 2,3) Prozent Inflation. Die Prognose für 2028 lautet auf 2,1 (2,0) Prozent. Für die Kerninflation werden Raten von 2,5 (2,5), 2,6 (2,5) und 2,3 (2,2) Prozent erwartet.

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Die Wachstumsprognose für das laufende Jahr wurde angehoben. Für 2026 wird nun ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,9 (0,8) Prozent erwartet und für 2027 und 2028 Wachstumsraten von 1,4 (1,2) und 1,5 (1,5) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 08:22 ET (12:22 GMT)

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