EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 105 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen zwei Banken 105 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatte eine Bank eine Summe von 100 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

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April 08, 2026 04:58 ET (08:58 GMT)