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EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 28,2 Millionen zu

18.03.26 10:57 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen fünf Banken 28,2 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 16,4 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)