EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 34 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen zwei Banken 34 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten ebenfalls zwei Banken eine Summe von 48 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,87) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

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June 17, 2026 04:54 ET (08:54 GMT)