DAX24.835 -0,3%Est506.274 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 +0,9%Nas26.376 -1,2%Bitcoin55.931 -1,0%Euro1,1602 -0,1%Öl79,15 -0,2%Gold4.327 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- BMW kappt Prognose kräftig - VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel im Fokus
Top News
La-Z-Boy – US-Polstermöbel-Spezialist schlägt die Prognosen und baut sein Filialnetz aus! La-Z-Boy – US-Polstermöbel-Spezialist schlägt die Prognosen und baut sein Filialnetz aus!
Tron: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen Tron: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 34 Millionen zu

17.06.26 10:53 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen zwei Banken 34 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten ebenfalls zwei Banken eine Summe von 48 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,87) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 04:54 ET (08:54 GMT)