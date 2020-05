EZB teilt bei 84-tägigem Dollar-Tender 1,510 Milliarden zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem wöchentlichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 84 Tagen 1,510 Milliarden US-Dollar an fünf Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 600 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,30 (zuvor: 0,31) Prozent.

Die EZB hatte den 84 Tage laufenden Tender erstmals am 18. März angeboten. Er wird jeweils am Mittwoch zugeteilt. Außerdem können sich die Banken seit 23. März jeden Tag über einen Dollar-Tender mit siebentägiger Laufzeit Liquidität besorgen. Mit diesen Maßnahmen will die EZB Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität vermeiden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2020 04:55 ET (08:55 GMT)