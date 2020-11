EZB teilt bei 9-monatigem PELTRO 0,747 Mrd Euro zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat beim sechsten ihrer geplanten sieben Pandemie-Refinanzierungsgeschäfte (PELTRO) 0,747 Milliarden Euro zugeteilt. Damit bediente sie die Nachfrage von zwölf Banken. Das Geschäft wird am 5. November 2020 wertgestellt und am 29. Juli 2021 fällig. Die PELTRO bieten keine Anreize für eine Kreditvergabe an die Realwirtschaft, sondern sollen allgemein einer guten Liquiditätsausstattung dienen. Die EZB hofft darauf, mit PELTROs auch Banken zu erreichen, die keinen Zugang (mehr) zu den gezielten Langfristgeschäften (TLTRO) haben.

Im Rahmen der bisherigen vier PELTROs hat die EZB 23,948 Milliarden Euro zugeteilt. Diese Summe erhöht sich nun auf 24,695 Milliarden.

Die PELTROs haben absteigende Restlaufzeiten von 16 bis acht Monaten und werden monatlich bis Dezember begeben. Als Sicherheit sind unter anderem Hypothekenpapiere zugelassen. Der Zinssatz der PELTROS liegt um 25 Basispunkte unterhalb des Hauptrefinanzierungssatzes und damit um bis zu 75 Basispunkte höher als jener der TLTRO3.

