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EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 3,277 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 3,277 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 44 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,076 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

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Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 26. August valutiert und ist am 25. November fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Mai begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 3,201 Milliarden Euro hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

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