EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 3,424 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 3,424 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 54 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,922 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

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Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 29. April valutiert und ist am 29. Juli fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Januar begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 2,502 Milliarden Euro hatte.

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DJG/apo/sha

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April 28, 2026 06:10 ET (10:10 GMT)