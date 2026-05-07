EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 7,011 Milliarden Euro zu
30.06.26 12:46 Uhr
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DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 7,011 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 48 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 1. Juli valutiert und ist am 30. September fällig.
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DJG/hab/sha
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June 30, 2026 06:47 ET (10:47 GMT)