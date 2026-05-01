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EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 116 Millionen zu

27.05.26 10:59 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 116 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 43 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,87 (zuvor: 3,87) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)