DAX24.677 -0,9%Est506.222 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 +2,4%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.187 +0,2%Euro1,1346 -0,3%Öl75,53 -1,9%Gold4.071 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
TUI-Aktie im Minus: Wie das neue EU-Einreisesystem die Sommersaison gefährdet TUI-Aktie im Minus: Wie das neue EU-Einreisesystem die Sommersaison gefährdet
Edgewell Personal Care (EPC) im Pivotal-Point-Check: Rasierer- und Sonnenschutz-Riese setzt auf Eigenständigkeit – Abweisung von Private-Equity-Offerte löst massiven Kurssprung aus! Edgewell Personal Care (EPC) im Pivotal-Point-Check: Rasierer- und Sonnenschutz-Riese setzt auf Eigenständigkeit – Abweisung von Private-Equity-Offerte löst massiven Kurssprung aus!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 235 Millionen zu

24.06.26 10:55 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 235 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 34 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,88) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 04:55 ET (08:55 GMT)